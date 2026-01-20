Владелец ресторана сорвал злость на шеф-поваре и потерял сотни тысяч рублей

Работающий шеф-поваром в ресторане пользователь Reddit с ником Careful-Solid-8242 рассказал о том, как отомстил владельцу заведения после того, как тот сорвал на нем злость. По его словам, в результате работодатель потерял сотни тысяч рублей.

Автор объяснил, что причиной конфликта стало застолье, организованное для сестры владельца заведения. «У нее был забронирован столик примерно на 15 человек, и каждый из гостей захотел запеченный картофель в качестве гарнира к основному блюду. У нас не было такого количества порций, поскольку блюдо заказывают нечасто, и мы приготовили тем утром лишь шесть-семь порций. Раньше это не становилось проблемой, но начальник накричал на нас, заявив, что мы не готовы, что мы опозорили его перед семьей, что мы ленились, и отныне он требует, чтобы у нас было полностью заготовлено заранее все меню», — написал автор.

На такой режим работы кухня и перешла после того инцидента. Следующие два с половиной месяца они делали заготовки ко всему меню, однако многие из этих блюд оставались незаказанными, из-за чего уже через пару дней отправлялись в помойное ведро.

«Последствия для бизнеса оказались катастрофическими: значительно выросли все расходы — от используемых материалов до коммунальных платежей. Когда приблизился конец года и началась большая инвентаризация, наш босс наконец-то понял, что потерял тысячи долларов (тысяча долларов — около 77,7 тысячи рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру») из-за своей истерики. А мы просто притворились дураками и сказали ему, что сделали все в точности так, как он нам велел», — заключил автор.

