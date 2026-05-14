На Украине раскрыли значение дела против Ермака для Зеленского

Дело против бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака может быть для Владимира Зеленского знаком, чтобы он согласился на условия мирного урегулирования, которые были выведены в Анкоридже. На это указывает украинское издание «Страна».
Журналисты отмечают, что скандал вокруг Ермака разгорелся, когда администрация США вновь обратила внимание на Украину и начала заниматься переговорным процессом о завершении конфликта. «Отсюда появилась версия, что и уголовное дело против Ермака — это "последнее предложение" Зеленскому согласиться на "условия Анкориджа" (вывод войск из Донбасса и т.д.)» — говорится в материале.
«Страна» напоминает, что в день, когда экс-главе офиса президента предъявили обвинения, вышло интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель Такеру Карлсону, в котором она негативно высказывалась о действующем украинском лидере.
Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен.