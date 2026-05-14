Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:21, 14 мая 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли значение дела против Ермака для Зеленского

«Страна»: Дело против Ермака может быть «последним предложением» Зеленскому
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Дело против бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака может быть для Владимира Зеленского знаком, чтобы он согласился на условия мирного урегулирования, которые были выведены в Анкоридже. На это указывает украинское издание «Страна».

Журналисты отмечают, что скандал вокруг Ермака разгорелся, когда администрация США вновь обратила внимание на Украину и начала заниматься переговорным процессом о завершении конфликта. «Отсюда появилась версия, что и уголовное дело против Ермака — это "последнее предложение" Зеленскому согласиться на "условия Анкориджа" (вывод войск из Донбасса и т.д.)» — говорится в материале.

«Страна» напоминает, что в день, когда экс-главе офиса президента предъявили обвинения, вышло интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель Такеру Карлсону, в котором она негативно высказывалась о действующем украинском лидере.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    Переполошившую жильцов столичной многоэтажки змею поймали

    Сборная Ирана может не поехать на ЧМ-2026 из-за отсутствия виз

    Политолог рассказал о подготовке Евросоюза к войне с Россией

    В российском регионе дрон ВСУ упал на спортплощадку с детьми

    Академик Онищенко рассказал о неудачной попытке сдать ЕГЭ

    Три футболиста из РПЛ могут сыграть на ЧМ-2026 за сборную одной южноамериканской страны

    Путин сообщил о планах России создавать технологические альянсы с другими странами

    Песков оценил реакцию Запада на российский «Сармат»

    На Украине раскрыли значение дела против Ермака для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok