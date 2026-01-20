Реклама

21:19, 20 января 2026

Водителей предупредили об опасности долгой стоянки авто под снегом

Автоэксперт Панин: Долгая стоянка авто в сугробе — угроза для кузова и электрики
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Долгая стоянка авто под толстым слоем снега представляет большую угрозу для кузова и электрики транспортного средства. О такой опасности водителей предупредили автоэксперты, опрошенные «Московским комсомольцем».

Наибольший урон стоянка в сугробе, по словам инженера и авторемонтника Бориса Панина, может нанести автомобилям с большим наклоном ветрового и заднего стекол — в этом случае стекла могут быть попросту выдавлены снегом. «Наблюдал это неоднократно и помогал восстанавливать машины после этого. Это, мягко говоря, неполезно для электрики и салона: некоторые автомобили вроде Citroen после этого проще заменить, чем отремонтировать. Слишком много капризной электрики как раз в районе приборной панели — и при выдавливании стекла все это оказывается в снегу, а значит, в воде», — объяснил он.

Что касается авто со стеклами ближе к вертикальному положению, например, внедорожникам, для них длительная парковка под снегом чревата продавливанием крыши, капота и крышки багажника, особенно если они выполнены из тонкого металла. Помимо этого, специалисты напомнили, что снеговая нагрузка может оказаться губительной для подвески. В зоне наибольшего риска находятся гидравлические и пневматические элементы.

Еще одно негативное последствие стоянки в сугробе — повреждение лакокрасочного покрытия. «Зимы под московским снегом практически гарантируют «рыжики» на лакокрасочном покрытии. А иногда краска после зимы попросту слезает», — рассказал эксперт по подержанным авто Алексей Островский. Чтобы не допустить подобной ситуации, он призвал водителей не оставлять транспортное средство в сугробе и регулярно откапывать и сметать с него снег.

Ранее автовладельцам напомнили о возможности получить до миллиона рублей за сосульку, упавшую на машину.

    

