02:06, 20 января 2026

Военные самолеты отправили на американскую базу в Гренландии

Военные самолеты прибудут на базу США в Гренландии из-за планов Вашингтона
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Военные самолеты отправили на американскую базу в Гренландии из-за притязаний Вашингтона на остров. Об этом Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) написало в соцсети Х.

В публикации уточняется, что на базе Питуффик они будут осуществлять «поддержку различных заранее запланированных мероприятий, опираясь на устойчивое оборонное сотрудничество между США, Канадой и Гренландией».

«Эта деятельность координировалась с Королевством Дания, и все поддерживающие силы действуют при наличии необходимых дипломатических разрешений», — отметило NORAD.

Ранее президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии, но выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если не удастся достичь сделки по острову.

