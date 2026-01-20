Воспитывающие общую дочь супруги оказались братом и сестрой

Mirror: Воспитывающие общую дочь супруги узнали, что они брат и сестра

В Бразилии семейная пара, прожившая вместе около двадцати лет, выяснили, что являются братом и сестрой. Об этом сообщает издание Mirror.

Адриана и Леандро воспитывают общую дочь. На протяжении всей жизни они пытались разыскать своих матерей, которые бросили их в раннем детстве. Адриана обратилась за помощью в телевизионную программу «Время пришло». В результате откликнулась женщина, которая рассказала, что у нее есть сын по имени Леандро.

При этом Адриана заявила, что этот факт не приведет к их расставанию с супругом. «Конечно, зная правду заранее, все было бы иначе, но мы не знали и полюбили друг друга. У нас много планов, и ничто не сможет нас разлучить», — сказала она.

В декабре сообщалось, что в Бразилии мужчине по имени Орлиан Оливейра Фрота и его жене, которые состоят в браке уже на протяжении 33 лет, врачи одновременно диагностировали рак.