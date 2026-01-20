Зеленский нашел повод посмеяться над делом против Тимошенко

Зеленский: Во времена Януковича в деле Тимошенко не было пакетов «Новой почты»

Дело против Юлии Тимошенко не похоже на преследования оппозиции при Викторе Януковиче, потому что тогда не передавали деньги в пакетах «Новой почты». Повод посмеяться над делом нашел президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Честно говоря, я бы не сравнивал это с временами Януковича. По крайней мере, я не помню, чтобы там был пакетик с "Новой почтой"», — заявил украинский лидер.

Он также выразил уверенность, что дело о коррупции против Тимошенко никак не связано с подготовкой в стране к новым выборам.

В ночь на 14 января следователи Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве, в котором в тот момент находилась лидер объединения. В ходе обысков они нашли 40 тысяч долларов, а после — опубликовали видео, на котором Тимошенко якобы пыталась подкупить других депутатов Верховной Рады.