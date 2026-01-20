Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 20 января 2026Бывший СССР

Зеленский нашел повод посмеяться над делом против Тимошенко

Зеленский: Во времена Януковича в деле Тимошенко не было пакетов «Новой почты»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stefan Rousseau / PA Images / Getty Images

Дело против Юлии Тимошенко не похоже на преследования оппозиции при Викторе Януковиче, потому что тогда не передавали деньги в пакетах «Новой почты». Повод посмеяться над делом нашел президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Честно говоря, я бы не сравнивал это с временами Януковича. По крайней мере, я не помню, чтобы там был пакетик с "Новой почтой"», — заявил украинский лидер.

Он также выразил уверенность, что дело о коррупции против Тимошенко никак не связано с подготовкой в стране к новым выборам.

В ночь на 14 января следователи Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве, в котором в тот момент находилась лидер объединения. В ходе обысков они нашли 40 тысяч долларов, а после — опубликовали видео, на котором Тимошенко якобы пыталась подкупить других депутатов Верховной Рады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Бельгии объяснил отказ от переговоров с Россией

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Россиянам назвали способы защиты от автоподстав на дорогах

    Обнаружен усугубляющий глобальное неравенство фактор

    Летучая мышь забралась в квартиру к россиянину и испугала его

    Самолет дважды вернулся в аэропорт из-за двух инцидентов в воздухе

    Власти Молдавии заявили о референдуме по объединению с Румынией

    Десятки жителей российского города обварились в кипятке из-за недочета УК

    Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok