Зеленский прокомментировал ночные удары по Украине

Зеленский: Наиболее сложная ситуация после ночного удара в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные удары по республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления», — написал украинский лидер.

По его заявлению, при ударе было применено значительное количество баллистических и крылатых ракет, а также около 300 ударных беспилотников.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 5635 многоэтажек в украинской столице остались без отопления в результате ночной атаки.