Зеленский выдвинул условия для встречи с Трампом, потребовав конкретики

Украинский лидер Владимир Зеленский начал выдвигать условия для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства заявил во время общения с прессой. Видео с заявлением опубликовал украинский телеканал «Новости.Live» в Telegram-канале.

«Безусловно, всегда встреча с Америкой должна оканчиваться конкретикой, конкретными результатами... И если документы готовы, будем встречаться», — сообщил украинский политик.

Однако американская сторона еще не анонсировала планы по проведению переговоров с Украиной.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что многие депутаты Верховной Рады хотели бы сложить мандаты. По его словам, большинство чиновников осталось работать в Раде, несмотря на «давление финансовых и политических групп». Украинский лидер добавил, что попытки развалить парламент якобы были и из-за рубежа до начала военных действий.