Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:09, 20 января 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о желании депутатов Рады сдать мандаты

Зеленский: Многие депутаты Верховной Рады хотят сложить мандаты
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Petros Karadjias / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многие депутаты Верховной Рады хотят сложить мандаты. Его слова передает «РБК-Украина».

«Многие депутаты хотят сложить мандат, но монобольшинство продолжает работать, несмотря на попытки его развалить», — заявил украинский лидер.

По его словам, большинство в Раде сохранилось, несмотря на «давление финансовых и политических групп», а попытки его развалить якобы были и из-за рубежа до начала военных действий.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет отправлять контингент Вооруженных сил Украины в Гренландию из-за нехватки людей на фронте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о Гренландии

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Лавров высказался о преследованиях политиков из Армении из-за России

    Россиянка попала в реанимацию после нескольких часов ожидания в очереди в поликлинике

    Раскрыта судьба бывшего СИЗО «Кресты»

    Вертолет с туристами вылетел из зоопарка в Японии и пропал без вести

    Фон дер Ляйен пригрозила Трампу за решение ввести пошлины из-за Гренландии

    Чернобыльскую АЭС отключили от всего внешнего энергоснабжения

    Зеленский выдвинул условия для встречи с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok