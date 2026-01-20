Зеленский заявил о желании депутатов Рады сдать мандаты

Зеленский: Многие депутаты Верховной Рады хотят сложить мандаты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многие депутаты Верховной Рады хотят сложить мандаты. Его слова передает «РБК-Украина».

«Многие депутаты хотят сложить мандат, но монобольшинство продолжает работать, несмотря на попытки его развалить», — заявил украинский лидер.

По его словам, большинство в Раде сохранилось, несмотря на «давление финансовых и политических групп», а попытки его развалить якобы были и из-за рубежа до начала военных действий.

