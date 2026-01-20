Зеленский высказался о возможности отправки ВСУ в Гренландию

Зеленский отказался отправлять ВСУ в Гренландию из-за нехватки людей на фронте

Киев не будет отправлять контингент Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гренландию из-за нехватки людей на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Все наши военные на фронте. Сегодня вопрос войска — это дефицитный вопрос, безусловно», — высказался политик.

Зеленский отказался отправлять ВСУ в Гренландию в ответ на соответствующий вопрос журналистов, сославшись на отсутствие членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО). По его словам, премьер-министр Дании Метте Фредериксен также не обращалась к нему с соответствующим запросом, несмотря на хорошие отношения между политиками.

19 января издание Politico заявило о возможности создания нового оборонительного альянса взамен НАТО на основе формата «коалиции желающих» с привлечением Украины. Как сообщается, на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии европейские чиновники рассматривают возможность нового объединения без участия США.

Ранее Зеленский призвал услышать Европу на фоне ситуации с Гренландией. Политик также обеспокоился «расфокусом внимания от Украины».

