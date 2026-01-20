Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:54, 20 января 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о возможности отправки ВСУ в Гренландию

Зеленский отказался отправлять ВСУ в Гренландию из-за нехватки людей на фронте
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout

Киев не будет отправлять контингент Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гренландию из-за нехватки людей на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Все наши военные на фронте. Сегодня вопрос войска — это дефицитный вопрос, безусловно», — высказался политик.

Зеленский отказался отправлять ВСУ в Гренландию в ответ на соответствующий вопрос журналистов, сославшись на отсутствие членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО). По его словам, премьер-министр Дании Метте Фредериксен также не обращалась к нему с соответствующим запросом, несмотря на хорошие отношения между политиками.

19 января издание Politico заявило о возможности создания нового оборонительного альянса взамен НАТО на основе формата «коалиции желающих» с привлечением Украины. Как сообщается, на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии европейские чиновники рассматривают возможность нового объединения без участия США.

Ранее Зеленский призвал услышать Европу на фоне ситуации с Гренландией. Политик также обеспокоился «расфокусом внимания от Украины».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о Гренландии

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Россиянка попала в реанимацию после нескольких часов ожидания в очереди в поликлинике

    Раскрыта судьба бывшего СИЗО «Кресты»

    Вертолет с туристами вылетел из зоопарка в Японии и пропал без вести

    Фон дер Ляйен пригрозила Трампу за решение ввести пошлины из-за Гренландии

    Чернобыльскую АЭС отключили от всего внешнего энергоснабжения

    Зеленский выдвинул условия для встречи с Трампом

    Цой высказалась о скандале вокруг квартиры Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok