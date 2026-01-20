Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:15, 20 января 2026Ценности

Жена владельца российских похоронных бюро в куртке на голое тело снялась для бренда

Светская львица Виктория Шелягова в откровенном виде снялась для Walk of Shame
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктория Шелягова в откровенном виде снялась для журнала отечественного бренда Walk of Shame. Материал опубликован на сайте марки.

На одном из кадров 52-летняя светская львица позировала в полный рост, стоя на столе. Она надела на голое тело синюю куртку, которую сочетала с кружевными легинсами черного цвета. Также в данном наряде Шелягова предстала, забравшись на стоящий на снегу стул.

В то же время избранницу предпринимателя запечатлели в прозрачном платье и нижнем белье. В свою очередь, в интервью она рассказала об отношениях с мужем. В том числе о том, как он относится к ее внешности.

«Олег дал мне невероятную уверенность в себе как в женщине. Он каждый день мне говорит, что я красивая и как он меня любит. Олег может с четырех до восьми часов утра гладить меня по спине, проснувшись», — отметила героиня интервью.

В декабре Виктория Шелягова в откровенном образе отметила день рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Левый берег Киева полностью остался без света

    Украинцы начали продавать символику СС в интернете

    Стал известен фактор ускоренного снижения когнитивных функций

    ВС России впервые ударили по Украине новой баллистической ракетой

    На Украине запаниковали из-за ситуации на переговорах с США

    Названы минимальные баллы по ЕГЭ в 2026 году

    В Британии испугались отправленного Трампом Путину приглашения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok