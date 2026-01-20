Живущая в США российская блогерша опровергла популярный стереотип об Америке

Блогерша Nellifornication: Американцы не тратят половину дохода на налоги

Вопреки распространенному мнению, американцы не тратят половину дохода на налоги. Популярный стереотип о США опровергла в видео на своем YouTube-канале живущая в США российская блогерша Нелли Андерсон, также известная как Nellifornication.

«Многие за границей и особенно в наших странах (странах СНГ — прим. «Ленты.ру») уверены, что возьмешь половину зарплаты в Америке и отдашь на налоги. Я не знаю, откуда этот миф пришел», — сказала Андерсон. Она назвала это суждение стереотипом, который не соответствует действительности.

Как пояснила Nellifornication, на самом деле то, сколько денег гражданину придется заплатить государству, зависит от его дохода и штата проживания. По словам консультанта по налоговым вопросам, снявшейся в ролике блогерши, работающие по найму среднестатистические американцы отдают государству около 15-25 процентов от дохода. В США половину заработка практически никто не тратит на налоги, заверила специалист.

Ранее Nellifornication развеяла другой расхожий стереотип об Америке. Блогерша заявила, что у учителей в США низкие зарплаты.