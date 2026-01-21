21 января: какой праздник отмечают в России и мире

21 января в России отмечают День инженерных войск, а в мире — Международный день детского праздника. Православные вспоминают преподобного Георгия Хозевита и исповедника Емилиана Кизического. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 21 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День инженерных войск РФ

21 января 1701 Петр I создал Школу пушкарского приказа, которая готовила военных инженеров. Памятным днем дата стала в 2006 году.

По сей день инженерные войска играют важную роль в обеспечении безопасности страны, участвуя в строительстве оборонительных сооружений, разминировании территорий и ликвидации последствий стихийных бедствий.

День аспиранта

21 января 1925 года появились документы Совнаркома РСФСР, регламентирующие систему подготовки научных работников. Фактически они и учредили аспирантуру.

Аспирантура — это первая ступень научной карьеры, призванная заложить основы научных знаний, сформировать специфику мышления будущего ученого и характер его научной деятельности.

Праздники в мире

Международный день детского праздника

Идея праздника принадлежит Илоне Вилуме, из Латвии — матери и генеральному директору компании по производству картонного конструктора для детей. Решив, что ее чада слишком много времени проводят в гаджетах, она придумала праздник, в честь которого дети могли бы собираться вместе, общаться и играть. Позже ко Дню детского праздника, ее компания выпустила специальную серию картонных кубиков.

Мeждунapoдный дeнь тpeниpoвoчныx штaнoв

Просторные брюки без ширинки и с поясом на завязке появились в 1920-х. Считается, что их изобрел основатель французского спортивного бренда Le Coq Sportif Эмиль Камюзе. Первые треники шили из шерстяного джерси, но очень скоро материал заменили более дешевым хлопком, который к тому же лучше пропускал воздух. Почти целый век спортивные брюки носили строго по назначению — лишь в 1980-х, из-за популярности хип-хопа, а также благодаря дешевизне и практичности, «треники» начали носить вне стадиона.

Какие еще праздники отмечают в мире 21 января

День остроумных фраз;

День бабушки в Польше;

Дeнь мeкcикaнcкoй нapoднoй музыки «Мapиaчи»;

Дeнь квeбeкcкoгo флaгa в Канаде.

Какой церковный праздник 21 января

День памяти преподобного Георгия Хозевита

Согласно преданию, преподобный Георгий родился на Кипре. Похоронив родителей, он отправился в Иерусалим и поступил в обитель Пресвятой Богородицы — Хузиву. Позже он поселился в уединении вместе с родным братом.

Своим смирением и послушанием Георгий заслужил дар чудотворения. Например, однажды он отказался срубить старую неплодоносную пальму — и по его молитвам через год она принесла обильные плоды. После кончины брата святой вернулся в Хузивскую обитель. Многие стали приходить туда, чтобы послушать наставления преподобного. К Богу Георгий отошел в 625 году, будучи глубоким старцем.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 января

Попразднство Крещения Господня;

Крещения Господня; День памяти исповедника Емилиана Кизического;

День памяти преподобной Домники Константинопольской;

День памяти преподобного Григория Печерского, чудотворца.

Приметы на 21 января

В народном календаре 21 января — Емелин день. На Руси в это время завершались Святки и праздники и наступали рабочие дни.

Ветер дует с юга — летом будут грозы.

Окна в доме запотели — к оттепели.

Солнце 21 января обещает жаркий август.

Кто родился 21 января

Российский актер, известный по фильмам «Гардемарины, вперед!», «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди», «Зеленый фургон» и другим. Многие песни, звучащие в картинах с его участием, Харатьян исполнял сам. Помимо кино, он участвует в концертных программах и телешоу.

Французский модельер, основатель модного дома Christian Dior. Его революционный дизайн, известный как «Новый взгляд», стал символом женственности и элегантности. Коллекция принесла Диору огромный успех и положила начало новому течению в моде.

