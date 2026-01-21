Американского министра освистали в Давосе

FT: Американского министра Лютника освистали на ужине в Давосе

Министра торговли США Говарда Лютника освистали на ужине на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на очевидцев.

Как уточняет издание, конфликт начался с «агрессивных комментариев» американского министра, в ответ на которые его освистали, а часть гостей ушла с ужина.

«Мы собрались здесь, в Давосе, чтобы предельно ясно заявить об одном: с президентом [США Дональдом] Трампом у капитализма появился новый шериф в городе», — процитировала газета Лютника.

Ранее стало известно, что самолет Трампа приземлился в Швейцарии, где у него запланировано выступление на полях ВЭФ. Уточняется, что глава Белого дома должен был прибыть в Давос раньше, однако его самолет развернулся и направился обратно в США из-за технической неисправности.