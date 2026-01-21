Трамп прибыл в Швейцарию

FT: Самолет Трампа приземлился в Швейцарии

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Швейцарии, где у него запланировано выступление на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Президент Трамп приземлился в Цюрихе перед своим выступлением на ВЭФ. Ожидается, что Трамп прилетит в Давос на вертолете», — передает издание.

Ранее стало известно, что Трамп вылетел на ВЭФ в Давосе, однако был вынужден вернуться в США из-за технической неисправности. Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, вскоре после взлета у президентского борта была зафиксирована неисправность электропроводки.

По данным портала Axios, Трамп и его администрация относятся к ВЭФ не столько как к форуму, сколько как к сцене.