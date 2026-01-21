Автопарк России назвали стремительно стареющим

Глава РОАД Подщеколдин: В России около 33 миллионов старых автомобилей

Автомобильный парк России стремительно стареет. Об этом на отраслевой конференции, посвященной итогам 2025 года и перспективам авторынка, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Представленная им статистика подтверждает серьезность проблемы, пишет «Российская газета».

За последние десять лет количество легковых автомобилей возрастом более 10 лет резко увеличилось. Если в 2015 году их доля в автопарке страны составляла 48,9 процента, то к 2025 году этот показатель вырос до 72,2 процента. В абсолютных цифрах это примерно 33 миллиона единиц, подчеркнул глава РОАД. При этом средний срок эксплуатации машины в России сейчас приближается к 17 годам.

По словам эксперта, для решения проблемы и постепенного обновления парка требуется ежегодно выпускать и реализовывать не меньше трех миллионов новых автомобилей. Но даже при таких темпах «омоложение» автопарка может занять около десяти лет, подытожил Подщеколдин.

