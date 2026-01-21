Россиянам пригрозили штрафами за установку батарей

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Самостоятельная установка батарей грозит штрафом

Самостоятельная установка батарей чревата штрафами. Об этом в беседе с изданием RT предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Отопительное оборудование в многоквартирном доме можно расценивать как общее имущество, объяснил собеседник издания. Так, радиаторы без отключающих кранов относят к системам, которые входят в сферу ответственности управляющей компании. Самовольно менять батареи нельзя, необходимо согласовать процедуру с обслуживающей дом организацией. Перед заменой радиаторов УК может попросить собственника подготовить проект или техпаспорт новых приборов во избежание нарушения теплового баланса в подъезде.

При температуре ниже минус 10 градусов собственнику могут отказать в замене оборудования — для проведения работ необходимо отключить стояк. При плановом ремонте отопление по закону можно отключать не дольше, чем на три часа в день. «Вероятно, этого времени вполне хватит опытному мастеру, чтобы поставить новый радиатор», — заверил Бондарь. Об отключении стоит предварительно уведомить других жильцов.

Устанавливать приборы отопления без ведома коммунальщиков незаконно. Ответственность регулируется статьей 7.21 КоАП России и предполагает штраф. Кроме того, УК может потребовать от собственника демонтировать новое оборудование и восстановить схему отопления в исходном виде.

Право на бесплатную замену радиаторов есть у жильцов муниципальных квартир. Также за счет УК заменить батареи можно, если они вышли из строя из-за естественного износа.