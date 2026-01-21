Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:09, 21 января 2026Экономика

Россиянам пригрозили штрафами за установку батарей

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Самостоятельная установка батарей грозит штрафом
Виктория Клабукова

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Самостоятельная установка батарей чревата штрафами. Об этом в беседе с изданием RT предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Отопительное оборудование в многоквартирном доме можно расценивать как общее имущество, объяснил собеседник издания. Так, радиаторы без отключающих кранов относят к системам, которые входят в сферу ответственности управляющей компании. Самовольно менять батареи нельзя, необходимо согласовать процедуру с обслуживающей дом организацией. Перед заменой радиаторов УК может попросить собственника подготовить проект или техпаспорт новых приборов во избежание нарушения теплового баланса в подъезде.

При температуре ниже минус 10 градусов собственнику могут отказать в замене оборудования — для проведения работ необходимо отключить стояк. При плановом ремонте отопление по закону можно отключать не дольше, чем на три часа в день. «Вероятно, этого времени вполне хватит опытному мастеру, чтобы поставить новый радиатор», — заверил Бондарь. Об отключении стоит предварительно уведомить других жильцов.

Устанавливать приборы отопления без ведома коммунальщиков незаконно. Ответственность регулируется статьей 7.21 КоАП России и предполагает штраф. Кроме того, УК может потребовать от собственника демонтировать новое оборудование и восстановить схему отопления в исходном виде.

Право на бесплатную замену радиаторов есть у жильцов муниципальных квартир. Также за счет УК заменить батареи можно, если они вышли из строя из-за естественного износа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно местонахождение Зеленского после слов Трампа о встрече с ним

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Раскрыты подробности дела о подрыве генерала Кириллова в Москве. Военачальника изрешетило шариками для рогатки

    Россиянам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

    Экс-стилист невестки Виктории Бекхэм раскрыл правду о ее характере

    Россиянам пригрозили штрафами за установку батарей

    «Ростех» рассказал о «штурмовом танке» ВС России

    Известный певец сбросил 90 килограммов без лекарств и рассказал о секрете похудения

    Мужчина забил сотрудницу отеля в Таиланде железным прутом и украл ее вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok