В российском городе портреты ветеранов поставили у ног прохожих

В Белорецке портреты ветеранов поставили на уровне ног, чем разгневали горожан

В Белорецке плакаты с портретами ветеранов установили у ног прохожих. Отсутствие постаментов возмутило горожан, передает издание Readovka.

Монтаж стендов с фотографиями Героев Социалистического Труда проходил в рамках проекта «Туристический код». На реализацию программы из городского бюджета было выделено 30 миллионов рублей. Конечный вид инсталляций вызвал гнев у местных жителей: стенды с портретами ветеранов стояли прямо на земле, постаменты отсутствовали. Шквал негодования горожан не остался без внимания: увидев гневные комментарии в соцсетях, в мэрии распорядились оперативно убрать инсталляции.

Впоследствии представители районной администрации признались, что приступили к реализации проекта поздно. Стенды монтировали в спешке, площадка оказалась не подготовлена. Сама выставка, по словам чиновников, планировалась как временная, и рабочие «просто прикидывали место». Горожан заверили, что портреты вскоре вернут, установив их на постаменты.

