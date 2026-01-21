Реклама

19:30, 21 января 2026Экономика

В российском городе портреты ветеранов поставили у ног прохожих

В Белорецке портреты ветеранов поставили на уровне ног, чем разгневали горожан
Виктория Клабукова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Белорецке плакаты с портретами ветеранов установили у ног прохожих. Отсутствие постаментов возмутило горожан, передает издание Readovka.

Монтаж стендов с фотографиями Героев Социалистического Труда проходил в рамках проекта «Туристический код». На реализацию программы из городского бюджета было выделено 30 миллионов рублей. Конечный вид инсталляций вызвал гнев у местных жителей: стенды с портретами ветеранов стояли прямо на земле, постаменты отсутствовали. Шквал негодования горожан не остался без внимания: увидев гневные комментарии в соцсетях, в мэрии распорядились оперативно убрать инсталляции.

Впоследствии представители районной администрации признались, что приступили к реализации проекта поздно. Стенды монтировали в спешке, площадка оказалась не подготовлена. Сама выставка, по словам чиновников, планировалась как временная, и рабочие «просто прикидывали место». Горожан заверили, что портреты вскоре вернут, установив их на постаменты.

Ранее в Улан-Удэ возмутились урнами с очертаниями озера Байкал. Изображение священного озера на мусорной урне горожане посчитали оскорбительным.

