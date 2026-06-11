В Москве рассмотрят дело об аресте активов латвийского банка

Арбитражный суд в Москве рассмотрит жалобу латвийского Rietumu Banka на арест активов

Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу латвийского Rietumu Banka на арест его активов на территории России. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Заседание назначено на 15 июня. Поводом для иска стало взыскание в доход России по иску Генпрокуратуры компании «КИ Инвест» и ряда других юрлиц, подконтрольных Rietumu Banka и владеющих недвижимостью на территории РФ. Ведомство полагает, что через компанию деньги из России выводились в Латвию.

В августе прошлого года Генпрокуратура потребовала признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и «КИ Инвест» и перечисление в рамках этого договора банку более 105 миллионов рублей, а также взыскать в пользу РФ как переведенную сумму, так и 100 процентов указанного юрлица. Позднее выявили еще 12 юрлиц, в том числе ОАО «Новомосковский технопарк», ООО «Специализированный застройщик "Самолет-Марьино 1"» и другие принадлежащие латвийскому банку компании, которые переводят ему платежи в обход ограничительных мер.

Ранее австрийский Raiffeisen Bank International AG (RBI) сообщил, что его российская дочерняя компания Райффайзенбанк потеряла 1,9 миллиарда евро. Из-за судебного спора с МКАО «Распериа» компания в любой момент может лишиться еще 174 миллионов евро.