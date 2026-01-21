Реклама

11:56, 21 января 2026Мир

Белый дом пообещал больше мемов и депортаций

Белый дом в соцсети Х пообещал продолжить публиковать мемы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Официальный аккаунт Белого дома пообещал продолжить публиковать мемы и заверил, что при президенте США Дональде Трампе будут и далее проводиться депортации. Заявление опубликовано в соцсети Х.

«Победы продолжатся. Депортации продолжатся. Мемы продолжатся. Один год с нами», — отмечается в посте.

Публикация сопровождается фотографией плаката с надписью «Боже, неужели Белый дом и вправду это запостил?». Заявление приурочено к годовщине инаугурации американского лидера.

Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что ситуация в экономике страны становится хуже с каждым днем, пока Трамп занят публикацией мемов.

