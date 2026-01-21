Белый дом пообещал больше мемов и депортаций

Официальный аккаунт Белого дома пообещал продолжить публиковать мемы и заверил, что при президенте США Дональде Трампе будут и далее проводиться депортации. Заявление опубликовано в соцсети Х.
«Победы продолжатся. Депортации продолжатся. Мемы продолжатся. Один год с нами», — отмечается в посте.
Публикация сопровождается фотографией плаката с надписью «Боже, неужели Белый дом и вправду это запостил?». Заявление приурочено к годовщине инаугурации американского лидера.
Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что ситуация в экономике страны становится хуже с каждым днем, пока Трамп занят публикацией мемов.