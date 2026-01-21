Назван смартфон с лучшей камерой

Vivo X300 Pro признали лучшим камерофоном по итогам слепого теста Versus

Авторы медиа Versus сравнили камеры флагманских смартфонов. Результаты тестирования опубликованы на YouTube.

В тестах участвовали 12 премиальных гаджетов — iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Pixel 10 Pro XL, Sony Xperia 1 VII, OnePlus 15, Xiaomi 17 Pro Max и другие девайсы. Блогеры демонстрировали снятые на основную камеру устройств фотографии, а потом просили подписчиков выбрать лучший. В результате слепого теста — зрители не знали, на какую камеру сделан тот или иной снимок — победителем назвали Vivo X300 Pro.

Так, iPhone 17 Pro Max в первом раунде победил Xiaomi 17 Pro Max, но затем вылетел из соревнования от Google Pixel 10 Pro XL. Nothing Phone (3) неожиданно выбил из конкурса продвинутый камерофон Huawei Pura 80 Ultra.

В финальном раунде аппарат Nothing получил всего 8 процентов голосов зрителей. На втором месте оказался Google Pixel 10 Pro XL, который получил 45 процентов очков. Наконец, победителем теста с небольшим перевесом признали китайсккий флагман Vivo X300 Pro. За сделанные на его камеру снимки проголосовали 47 процентов пользователей.

