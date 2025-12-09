Реклама

Наука и техника
16:33, 9 декабря 2025Наука и техника

Назван лучший смартфон года

Блогер Маркес Браунли назвал iPhone 17 лучшим смартфоном 2025 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Популярный блогер Маркес Браунли перечислил лучшие смартфоны 2025 года. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

Известный ютубер, на канал которого подписано 20,6 миллиона пользователей, назвал лучшим телефоном уходящего года iPhone 17. Свой выбор он объяснил тем, что Apple наконец-то удалось создать достойный стартовый смартфон — с экраном 120 герц, 256 гигабайтами памяти в базе и фронтальной камерой с большим сенсором.

Лучшим большим смартфоном автор выбрал Xiaomi 17 Pro Max, маленьким — Samsung Galaxy Z Flip 7. Аппаратом с лучшей камерой, по версии Браунли, оказался Oppo Find X9 Pro, лучшим соотношением цена/качество — CMF Phone 2 Pro, лучшей автономностью — OnePlus 15.

Главным складным смартфоном 2025-го специалист назвал Samsung Galaxy Z Fold 7, специальную премию за дизайн блогер отдал ультратонкому iPhone Air. Провалом года Маркес Браунли назвал выпуск iPhone 16e. По его словам, Apple выпустила компромиссное устройство по завышенной цене — 599 долларов, или около 46 тысяч рублей. Также автор признался, что чаще всего последние 12 месяцев пользовался телефоном OnePlus Open.

Блогер подытожил, что в 2025 году производители смартфонов не боялись экспериментировать и наладили выпуск устройств с превосходной автономностью — благодаря кремний-углеродным аккумуляторам.

Год назад ютубер Маркес Браунли назвал Samsung Galaxy S24 Ultra лучшим смартфоном 2024 года. Девайс также победил в номинации «Лучший большой смартфон».

