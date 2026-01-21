Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:00, 21 января 2026РоссияЭксклюзив

Блэкаут в Белгороде после удара ВСУ объяснили

Военный эксперт Корнев: Блэкаут в Белгороде рано или поздно должен был случиться
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Блэкаут в Белгороде, накрывший город и прилегающие районы после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 9 января, рано или поздно должен был случиться. Это произошло, потому что ВСУ нащупали главный «выключатель», который им надо было поразить, чтобы отключить энергоснабжение, объяснил в беседе с «Лентой.ру» редактор портала Military Russia, военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Собственно, рано или поздно это должно было случиться, надо было к этому готовиться», — отметил он.

Собеседник «Ленты.ру» также выразил мнение, что это не связано с какими-то уникальными системами вооружения или чем-то подобным. «Они (...) просто постепенно накопили опыт и выработали подход. (...) Так что вряд ли есть какие-то проблемы именно в нашей ПВО. Скорее противник просто, к сожалению, нащупал проходы и где-то, возможно, превысил боевую производительность наших систем ПВО количественно, продавив их», — полагает Корнев.

Он также выразил надежду, что по итогам блэкаута в Белгороде будут сделаны соответствующие выводы, и таких ситуаций в дальнейшем не повторится.

ВСУ нанесли удар ракетами по Белгороду в ночь на 9 января. В результате в городе и прилегающем районе произошел блэкаут. Без энергоснабжения остались более полумиллиона человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Адыгее. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Стало известно о панике НАТО из-за применения «Орешника» по Украине

    На Украине начали набирать в ВСУ инвалидов

    Отсутствие Зеленского на форуме в Давосе объяснили

    В лесу нашли голову жертвы тигра

    Блэкаут в Белгороде после удара ВСУ объяснили

    Желающим попробовать популярную секс-практику женщинам дали несколько советов

    Открыт эффективный способ ускоренного восстановления мышц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok