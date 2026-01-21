Блэкаут в Белгороде после удара ВСУ объяснили

Военный эксперт Корнев: Блэкаут в Белгороде рано или поздно должен был случиться

Блэкаут в Белгороде, накрывший город и прилегающие районы после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 9 января, рано или поздно должен был случиться. Это произошло, потому что ВСУ нащупали главный «выключатель», который им надо было поразить, чтобы отключить энергоснабжение, объяснил в беседе с «Лентой.ру» редактор портала Military Russia, военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Собственно, рано или поздно это должно было случиться, надо было к этому готовиться», — отметил он.

Собеседник «Ленты.ру» также выразил мнение, что это не связано с какими-то уникальными системами вооружения или чем-то подобным. «Они (...) просто постепенно накопили опыт и выработали подход. (...) Так что вряд ли есть какие-то проблемы именно в нашей ПВО. Скорее противник просто, к сожалению, нащупал проходы и где-то, возможно, превысил боевую производительность наших систем ПВО количественно, продавив их», — полагает Корнев.

Он также выразил надежду, что по итогам блэкаута в Белгороде будут сделаны соответствующие выводы, и таких ситуаций в дальнейшем не повторится.

ВСУ нанесли удар ракетами по Белгороду в ночь на 9 января. В результате в городе и прилегающем районе произошел блэкаут. Без энергоснабжения остались более полумиллиона человек.