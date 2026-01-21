Британский университет введет курс дроноведения

Standard: Британский институт технологий и инжиниринга введет курс дроноведения

Британский Институт технологий и инжиниринга новой модели (NMITE) введет курс «дроноведения». Об этом сообщает The Standard.

«В британском университете будет предложена финансируемая армией "ученая степень по работе с беспилотниками", основанная на уроках, извлеченных из конфликта на Украине», — утверждается в публикации.

По данным издания, обучение стартует в сентябре 2026 года и будет посвящено проектированию, сборке и тестированию систем беспилотных летательных аппаратов. Курс будет финансироваться министерством обороны страны за счет инвестиций в размере 240 000 фунтов стерлингов. На обучение будут набирать по 15 гражданских и до пяти военнослужащих.

В октябре 2025 года британский журнал The Economist признал, что беспилотные летательные аппараты западного производства оказались бесполезными в ходе боевых действий на Украине.