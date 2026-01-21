Реклама

Экономика
20:37, 21 января 2026Экономика

Арендатор решил сэкономить на «коммуналке» и покрыл квартиру льдом

В Канаде арендатор, решив сэкономить на отоплении, покрыл квартиру льдом
Виктория Клабукова

Кадр: CTV News / YouTube

Житель канадского города Труа-Ривьер решил сэкономить на оплате «коммуналки» и превратил квартиру в «ледяной замок». Об этом пишет Oddity Central.

В таком состоянии квартиру после отъезда арендатора обнаружил хозяин. Наниматель решил полностью отключить отопление на время своего отсутствия из соображений экономии. Вид квартиры потряс собственника: стены, потолок, мебель и бытовая техника оказались покрыты толстым слоем льда. Пол в квартире также обледенел — толщина льда достигала 30 сантиметров. Арендатор не учел, что без отопления в холода коммуникации в доме могут лопнуть. Помимо ледяной корки, в квартире могла прорасти и плесень, опасается канадец. Хозяину предстоит проделать ремонт, он надеется, что расходы покроет страховка. Сумма ущерба, по предварительным оценкам, может достигать десятки тысяч долларов.

Ранее в подмосковных Химках из-за отключения отопления в одном из многоквартирных домов лопнули все батареи с 1-го по 14-й этаж. Квартиры местных жителей превратились в настоящие «криосауны».

