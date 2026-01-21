Части россиян пообещали трескучие морозы

Гидрометцентр: В Поволжье температура может упасть до минус 38 градусов

Температуры воздуха ниже климатической нормы на 12-18 градусов ожидается в Приволжском округе на протяжении всей недели. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

В Оренбургской области в среду, 21 января, ночью ожидается до минус 22 градусов, днем минус 5-10 градусов, местами минус 14 градусов. К пятнице, 23 января, минус 20-19 градусов, днем ожидается от минус 13 до минус 23 градусов.

На Верхней Волге с каждым днем будут усиливаться морозы. В ночь на четверг, 22 января, планируется минус 7-14 градусов, на востоке до минус 17-22 градусов. В дневные часы температура составит минус 5-12 градусов, на востоке до минус 18 градусов. В четверг ночью столбики термометров опустятся до минус 22-19 градусов, при прояснениях до минус 31-38 градусов.

В Башкортостане температура воздуха понизится ночью от минус 13-18 градусов 21 января до минус 24-29, при прояснениях до минус 34 градусов 23 января. Днем ожидается от минус 8-13 до минус 20-25 градусов соответственно.

В Татарстане 21 января ночью ожидается минус 8-13 градусов, днем минус 5-10 градусов. 22 января станет холоднее на 6-7 градусов. 23 января ночью ударят морозы до минус 22-27 градусов, на востоке до минус 32 градусов. Днем ожидается минус 17-22 градуса, на востоке до минус 25 градусов.

Ранее москвичам предсказали резкое похолодание в выходные, 24 и 25 января. Ночные температуры будут в диапазоне 20-25 градусов, а дневные температуры 15-20 градусов.