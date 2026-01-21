Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:05, 21 января 2026Экономика

Части россиян пообещали трескучие морозы

Гидрометцентр: В Поволжье температура может упасть до минус 38 градусов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Температуры воздуха ниже климатической нормы на 12-18 градусов ожидается в Приволжском округе на протяжении всей недели. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

В Оренбургской области в среду, 21 января, ночью ожидается до минус 22 градусов, днем минус 5-10 градусов, местами минус 14 градусов. К пятнице, 23 января, минус 20-19 градусов, днем ожидается от минус 13 до минус 23 градусов.

На Верхней Волге с каждым днем будут усиливаться морозы. В ночь на четверг, 22 января, планируется минус 7-14 градусов, на востоке до минус 17-22 градусов. В дневные часы температура составит минус 5-12 градусов, на востоке до минус 18 градусов. В четверг ночью столбики термометров опустятся до минус 22-19 градусов, при прояснениях до минус 31-38 градусов.

Материалы по теме:
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата. К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата.К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
28 июня 2025
Вечная мерзлота тает. Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
Вечная мерзлота тает.Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
11 апреля 2025

В Башкортостане температура воздуха понизится ночью от минус 13-18 градусов 21 января до минус 24-29, при прояснениях до минус 34 градусов 23 января. Днем ожидается от минус 8-13 до минус 20-25 градусов соответственно.

В Татарстане 21 января ночью ожидается минус 8-13 градусов, днем минус 5-10 градусов. 22 января станет холоднее на 6-7 градусов. 23 января ночью ударят морозы до минус 22-27 градусов, на востоке до минус 32 градусов. Днем ожидается минус 17-22 градуса, на востоке до минус 25 градусов.

Ранее москвичам предсказали резкое похолодание в выходные, 24 и 25 января. Ночные температуры будут в диапазоне 20-25 градусов, а дневные температуры 15-20 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Раскрыто происхождение опасной «химической приблуды» ВСУ

    Стали известны условия повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Сразу двоих замминистра задержали в российском регионе за хищения из бюджета

    Госдума рассмотрела проект о запрете депортации одной категории иностранцев

    Раскрыто отношение Москвы к участию зятя Трампа в переговорах по Украине

    Второй город Украины почти целиком оказался обесточен

    Найден простой метод раннего выявления проблем с сердцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok