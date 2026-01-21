Реклама

Культура
19:47, 21 января 2026Культура

«Читай-город» обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений

На владельца книжной сети «Читай-город» составили протокол о пропаганде ЛГБТ
Андрей Шеньшаков

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Йошкар-Олинский городской суд сообщил, что на ООО «Грамота», которое владеет сетью книжных магазинов «Читай-город», был составлен протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, речь идет о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения». Других подробностей обвинений в адрес компании не сообщается. «Грамоте» грозит штраф до одного миллиона рублей или запрет на осуществление коммерческой деятельности до 90 суток.

В 2025 году стало известно о приостановке продажи трилогии «Медвежий угол» шведского писателя Фредрика Бакмана. Сообщалось, что «у надзорных органов появились вопросы к содержательной части произведений». Книги отправили на экспертизу.

Ранее стало известно, что российское издательство Popcorn Books объявило о своем закрытии. Издательство поблагодарило читателей за поддержку в течение семи лет работы.

