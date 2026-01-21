Реклама

Интернет и СМИ
15:58, 21 января 2026Интернет и СМИ

Данные о деградации российской авиации оказались фейком

Распространяемые Украиной данные о деградации российской авиации — фейк
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Украинские источники распространяют информацию о том, что российская авиация якобы деградировала из-за потерь на поле боя и износа техники. Утверждается, что в ближайшее время она станет небоеспособна. Соответствующие данные приводятся в ролике украинского телеканала ICTV.

В действительности авиация РФ в период проведения спецоперации на Украине нарастила боевой потенциал. Как, например, указывают в материале западного портала Military Watch Magazine, авиация армии РФ, если сравнивать с украинской, является более современной и технологичной даже с учетом поставок Киеву западной техники. В статье заявляют об устаревании поставляемых Украине F-16, которые уже не представляют значимой угрозы для Военно-воздушных сил (ВКС) России.

В свою очередь, в докладе британского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности RUSI говорится, что у Москвы наблюдается отчетливый прогресс в тактической и стратегической авиации. В пример были приведены ударные самолеты Су-34 и бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160. Кроме того, в докладе подмечается, что ВКС страны быстро восполняют потери тактической авиации, если они происходят. Там уточняется, что только с февраля 2024 года РФ произвела как минимум 50 новых Су-34.

Более того, российские войска за время проведения СВО усовершенствовали ведение боев в воздухе. Так, например, истребители типов Су-35С и Су-30СМ2 теперь используют ракеты Р-37М с дальностью пуска более 200 километров, которые являются гораздо мощнее, чем их предшественники класса «воздух-воздух» типа Р-77-1.

Также в докладе упоминается о том, что российские пилоты научились бить по наземным целям КАБами и ракетами «воздух-земля».

В заключение аналитик RUSI Джастин Бронк подытожил, что в случае войны РФ с НАТО российские ВКС создадут серьезные проблемы для альянса.

О том, что распространяемые украинскими источниками данные недостоверны, говорит и то, что ВКС России регулярно получают обновленные боевые машины. Так, о поставках многофункциональных истребителей Су-35С сообщалось буквально месяц назад. А за две недели до этого Объединенная авиастроительная корпорация «Ростеха» передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Сведения же о том, что российская авиация вот-вот станет небоеспособна, можно опровергнуть, например, данными о том, что российский истребитель Су-30СМ2 стал первым в мире самолетом, уничтожившим американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

Данные о том, что российская авиация находится в стадии деградации и вскоре станет небоеспособна, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

