04:02, 21 января 2026

Девушка влюбилась в братьев-близнецов и рассказала о сексе с ними

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Девушка из Таиланда влюбилась в братьев-близнецов и рассказала о совместной жизни с ними. Об этом пишет The Thaiger.

24-летняя Фа города Накхонпханом вызвала ажиотаж в сети, рассказав о своем романе с братьями-близнецами. Тайка больше года была одна, а около шести месяцев назад начала общаться с братьями Сингом и Суэа. Вскоре они начали встречаться, а потом и жить вместе. По словам Фа, семьи знают об их необычных отношениях и не протестуют.

Девушка рассказала, что делит работу по дому поровну с бойфрендами. Кроме того, братья отдают Фа свои зарплаты, а она распоряжается семейным бюджетом. Тайка также призналась, что спит в одной постели с братьями и секс в их отношениях никак особо не регламентирован. При этом она отметила, что интимная сторона жизни не играет для них центральной роли.

Фа также рассказала, что Синг и Суэа на год младше ее и занимаются обслуживанием сельскохозяйственной техники. Оба молодых человека очень застенчивы и не ревнуют девушку друг к другу. Суэа первым познакомился с Фа, однако решение о жизни втроем принимали все вместе. Фа добавила, что иногда сталкивается с критикой из-за необычных отношений, но игнорирует нападки хейтеров.

Ранее сестры-близнецы раскрыли особенности отношений с одним мужчиной. Они стараются построить общение так, чтобы никто не был обделен вниманием.

