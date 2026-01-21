Доктор Мясников высказался об одной категории людей словами «как я их ненавижу»

Врач Мясников признался в ненависти к курьерам

Врач и телеведущий Александр Мясников признался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» в ненависти к одной категории людей. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», он уточнил, что речь идет о курьерах.

«Как я их [курьеров] ненавижу, в принципе, как любой водитель. Они выскакивают из-за угла. (...) Огромным усилием воли я сдерживаю себя, чтобы не вильнуть рулем», — высказался Мясников.

По его словам, он также с недоверием относится к службам доставки готовой еды. Доктор подчеркнул, что покупная еда может быть менее полезна, чем домашняя.

Ранее Мясников отчитал гостью программы «О самом главном» за то, что она долгое время использовала сосудосуживающие капли. После того как женщина пожаловалась врачу, что не может отказаться от препарата, он заявил, что ей следовало думать, прежде чем использовать это лекарство.