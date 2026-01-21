Две российские фристайлистки провалили отбор на Олимпиаду-2026

Российские фристайлистки Таталина и Прусакова провалили отбор на Олипмиаду-2026

Российские фристайлистки Анастасия Таталина и Лана Прусакова провалили отбор на зимние Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменки не смогли пройти квалификацию по итогам выступления на этапе Кубка мира в слоупстайле. Соревнования проходили в Швейцарии, а спортсменки не вошли в топ-30 рейтинга. Таталина оказалась на 40-м месте, а Прусакова — на 51-м. У россиянок больше не будет возможности получить квоту на Игры.

Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев поставил точку в вопросе трансляции в России Игр-2026. По словам функционера, соревнования в полном объеме покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Олимпиада-2026 в Италии пройдет с 6 по 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры в качестве нейтральных атлетов получили российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.