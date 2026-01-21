Реклама

Экономика
12:22, 21 января 2026Экономика

Джиган захотел забрать половину имущества при разводе с Самойловой

Джиган захотел поделить имущество при разводе с Самойловой, оспорив договор
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, захотел забрать себе половину имущества при разводе с бизнесвумен Оксаной Самойловой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Между супругами заключен брачный договор, согласно которому все должно отойти Самойловой. Несмотря на это, Джиган рассчитывает поделить загородный дом, несколько квартир, автомобили и другое имущество. Рэпер заявил, что хочет решить вопрос без конфликтов и сохранить дружеские отношения с бывшей женой ради детей.

Ранее сообщалось, что Джиган собирается оспорить брачный договор, так как во время его оформления проходил лечение в рехабе и находился в уязвимом состоянии.

