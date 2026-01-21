Реклама

20:20, 21 января 2026

Экс-бортпроводник получил сотни бесплатных перелетов благодаря липовым документам пилота

Экс-бортпроводник из Канады четыре года летал бесплатно по фальшивым документам
Марк Успенский
Марк Успенский

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Экс-бортпроводник авиакомпании из Канады получил сотни бесплатных перелетов по миру благодаря липовым документам. Об этом сообщило издание The New York Post.

По данным источника, 33-летний Даллас Покорник из Торонто работал у канадского авиаперевозчика с 2017 по 2019 год. Затем он четыре года использовал фальшивое удостоверение, притворяясь действующим пилотом, чтобы бесплатно летать на откидном кресле. Его махинациям верили три американские транспортные компании, базирующиеся в Гонолулу, Чикаго и Форт-Уорте, штат Техас.

Против Покорника возбудили уголовное дело о мошенничестве только в октябре 2024 года. Его арестовали в Панаме. 20 января 2025 года после экстрадиции мужчина заявил, что невиновен, однако судья постановил оставить его под стражей до нового судебного слушания.

Ранее пассажирка самолета выдала себя за стюардессу и угодила под арест. Самозванку обнаружили на борту самолета, летевшего из Палембанга в Джакарту.

