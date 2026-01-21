Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 21 января 2026Мир

Пушков заявил о расколе в ЕС по вопросу Гренландии

Пушков: В Евросоюзе произошел раскол по вопросу Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Европейском союзе произошел раскол уже по Гренландии, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Он отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас заявила: Европа «не уступит» в вопросе о Гренландии. При этом премьер Чехии Андрей Бабиш сказал, что понимает американского президента Дональда Трампа по Гренландии и даже купил глобус, «чтобы найти ее карте».

«Полагаю, Бабиш попал в точку: на деле глобус нужен не только ему. О существовании Гренландии в Евросоюзе давно позабыли и вспомнили о ней только из-за Трампа. В ЕС Бабиша подвергли критике за это высказывание, а вот Трамп назвал его "освежающим по своей честности"», — подчеркнул он.

Пушков добавил: глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что судьба Гренландии должна решаться на переговорах между Данией и США без вмешательства Брюсселя, а Европе не нужен еще один «искусственный кризис».

Ранее Пушков заявил, что притязания Трампа на Гренландию заставили Европу одуматься.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали три российских региона. В Белгородской области в результате удара погиб чиновник

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    В Британии заявили о желании Трампа причинить боль Макрону

    В московской гостинице у мужчины изъяли почти килограмм кокаина

    США захватили очередной танкер в Карибском море

    Пушков заявил о расколе в ЕС по вопросу Гренландии

    Стало известно о пострадавших при взрыве в Новой Адыгее

    Мужчины признались в ненависти к некоторым позам в сексе

    Жена Алека Болдуина жестко ответила назвавшим непристойным наряд ее 12-летней дочери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok