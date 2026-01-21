Reuters: Франция запросила учения НАТО в Гренландии и готова к участию в них

Франция запросила проведение военных учений Североатлантического альянса в Гренландии на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о притязаниях США на территорию. Об этом передает Reuters.

«Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии и готова внести в них свой вклад», — сообщила канцелярия президента республики Эммануэля Макрона.

Ранее Трамп дал загадочный ответ на вопрос журналистов о том, как далеко он готов зайти ради присоединения Гренландии к США. Он заявил, что скоро все будет известно.

20 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что нельзя исключать вторжения США, поэтому население и власти острова должны быть к этому готовы. Он отметил, что сейчас формируется рабочая группа, цель которой — помочь населению подготовиться к возможным изменениям и сбоям в повседневной жизни.