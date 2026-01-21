Реклама

16:47, 21 января 2026

Генсек НАТО назвал стоящий выше Гренландии приоритет альянса

Генсек НАТО Рютте заявил, что Украина стоит выше Гренландии в списке приоритетов
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина стоит выше Гренландии в списке приоритетов Североатлантического альянса. Его слова в соцсети Х передает издание Clash Reports.

«Украина должна быть нашим главным приоритетом. Затем мы сможем обсудить все остальные вопросы, включая Гренландию. Но Украина должна быть на первом месте, потому что она имеет решающее значение для нашей безопасности», — сказал генсек.

Ранее источник портала Axios рассказал, что напряженная ситуация вокруг Гренландии нарушила планы США и Украины по подписанию «Соглашения о процветании» во время Всемирного экономического форума в Давосе. Американцы, украинцы и европейцы планировали обсудить гарантии безопасности и восстановление государств во время недельного пребывания в Швейцарии, но разногласия вокруг ситуации в Гренландии сорвали все планы.

