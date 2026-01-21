Глава МИД Финляндии пожаловалась на форум в Давосе из-за Украины

Глава МИД Финляндии Валтонен пожаловалась, что в Давосе мало обсуждают Украину

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась, что тема урегулирования конфликта на Украине почти не обсуждается на форуме в Давосе. Ее слова привела газета Iltalehti.

Валтонен предположила, что притязания США на Гренландию создали перспективу смены повестки, поэтому тему Украины обсуждают мало.

«Это не риск, это реальность. Это, признаюсь, немного раздражает. Я приехала сюда, в Давос, чтобы обсудить Украину и, прежде всего, как восстановить мир в Европе», — пожаловалась она.

Ранее сообщалось, что конфликт вокруг Гренландии сорвал планы по подписанию «Соглашения о процветании» между США и Украиной на ВЭФ. Это подтвердил высокопоставленный украинский чиновник.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. В рамках мероприятия представители политической и деловой элиты обсудят вопросы мировой экономики и международной безопасности.