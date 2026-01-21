Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:40, 21 января 2026Мир

Глава МИД Финляндии пожаловалась на форум в Давосе из-за Украины

Глава МИД Финляндии Валтонен пожаловалась, что в Давосе мало обсуждают Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Элина Валтонен

Элина Валтонен. Фото: Reuters

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась, что тема урегулирования конфликта на Украине почти не обсуждается на форуме в Давосе. Ее слова привела газета Iltalehti.

Валтонен предположила, что притязания США на Гренландию создали перспективу смены повестки, поэтому тему Украины обсуждают мало.

«Это не риск, это реальность. Это, признаюсь, немного раздражает. Я приехала сюда, в Давос, чтобы обсудить Украину и, прежде всего, как восстановить мир в Европе», — пожаловалась она.

Ранее сообщалось, что конфликт вокруг Гренландии сорвал планы по подписанию «Соглашения о процветании» между США и Украиной на ВЭФ. Это подтвердил высокопоставленный украинский чиновник.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. В рамках мероприятия представители политической и деловой элиты обсудят вопросы мировой экономики и международной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Адыгее. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    В России предсказали курс доллара в первом полугодии 2026 года

    Стоматолог получил 180 лет тюрьмы за изнасилования подчиненных и пациенток

    Описан возможный сценарий применения Россией «Орешника» с боевой начинкой

    В США рассказали об уникальной полезности «ядерного космического бомбардировщика»

    Доктор Мясников высказался об одной категории людей словами «как я их ненавижу»

    Глава МИД Финляндии пожаловалась на форум в Давосе из-за Украины

    Немка побывала в России и назвала удивившие ее привычки местных женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok