Зампред СБ Медведев: У Трампа не получится стать похожим на Владимира Путина

У намеренного присоединить Гренландию президента США Дональда Трампа не получится стать похожим на проводящего спецоперацию российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил в Telegram зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что в ходе СВО и референдумов Владимир Путин возвращает России исторические земли, в то время как Гренландия никогда не была связана с США. Также политик опубликовал расклад, в котором порассуждал о дальнейшей судьбе острова. По его мнению, «европейские петушки» будут пытаться убедить «напористого дядьку» взять остров в бессрочное пользование, но оставить его в формальной собственности Дании.

«Однако Трампу нужно не это. Все все понимают: ему нужно закрасить на картах мира остров в звездно-полосатый колер», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что Европа может передать Гренландию США, чтобы задобрить американскую администрацию во главе с Дональдом Трампом.