Инстасамка отменила стрижку в салоне из-за восьмиминутного ожидания

Рэперша Инстасамка отменила стрижку в салоне из-за восьмиминутного ожидания
Карина Черных
Кадр: @instasamka / TikTok

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, отменила стрижку из-за восьмиминутного ожидания. Данное видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

25-летняя исполнительница рассказала, что заранее договорилась с администратором, что ее встретят на парковке и проводят в салон. Однако когда артистка вышла из такси, к ней никто не подошел.

«В итоге она [администратор] заставила меня ждать восемь минут, поэтому я отменила прическу и сказала, что мне ваш салон не подходит», — отметила знаменитость.

Также она указала, что приехала в данный салон впервые и не знала, где именно он находится. «А искать его сама я не хочу, потому что я — звезда», — заявила автор ролика.

В мае 2024 года Инстасамка прокомментировала скандал с визажистами, который произошел в 2021 году.

