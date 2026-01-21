Рэперша Инстасамка отменила стрижку в салоне из-за восьмиминутного ожидания

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, отменила стрижку из-за восьмиминутного ожидания. Данное видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

25-летняя исполнительница рассказала, что заранее договорилась с администратором, что ее встретят на парковке и проводят в салон. Однако когда артистка вышла из такси, к ней никто не подошел.

«В итоге она [администратор] заставила меня ждать восемь минут, поэтому я отменила прическу и сказала, что мне ваш салон не подходит», — отметила знаменитость.

Также она указала, что приехала в данный салон впервые и не знала, где именно он находится. «А искать его сама я не хочу, потому что я — звезда», — заявила автор ролика.

