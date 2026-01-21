Реклама

Наука и техника
02:44, 21 января 2026Наука и техника

Военный эксперт предрек ВСУ потерю боеспособности из-за новых ракет «Искандер»

Военный эксперт Матвийчук: Новые ракеты «Искандер» лишат ВСУ боеспособности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Применение модернизированных комплексов «Искандер» с улучшенными характеристиками может лишить Вооруженные силы Украины (ВСУ) боеспособности и изменить ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, пишет News.ru.

Он напомнил, что «Искандер» является оперативно-тактической ракетой, которая используется для разрушения долговременных огневых сооружений, уничтожения живой силы и техники. Специалист допустил, что российские военные создали модернизированный вариант «Искандер-И» с увеличенной дальностью и моноблочной или осколочно-фугасной частью.

Матвийчук добавил, что Вооруженные силы (ВС) России применяют ракетную систему для уничтожения критически важных объектов. Он предрек ВСУ потерю боеспособности из-за новых ракет «Искандер».

«Последний удар по Львовской области был нанесен с использованием "Орешника" и "Искандера-М". Они вывели из строя энергосистему и нанесли урон боеспособности Украины», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на Украине заявили об увеличении дальности российских ракет «Искандер-М».

