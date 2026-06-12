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15:16, 12 июня 2026Спорт

Россиянин поставил на матч ЧМ-2026 и стал миллионером

Россиянин поставил на сборную Южной Кореи в матче ЧМ-2026 и стал миллионером
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 400 тысяч рублей на победу сборной Южной Кореи над Чехией в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 2,6. Чехи забили первыми, но затем футболисты сборной Южной Кореи отметились двумя голами и забрали три очка.

Ставка россиянина сыграла. Он стал миллионером, пополнив баланс на 1,04 миллиона рублей.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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