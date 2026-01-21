Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:16, 21 января 2026Ценности

Использующая сексуальность ради заработка Эмили Ратаковски снялась в нижнем белье

Намеренно сексуализирующая образ модель Ратаковски снялась в откровенном виде
Мария Винар

Кадр: @emrata

Намеренно сексуализирующая свой образ американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркале, стоя на коленях. Так, она предстала перед камерой в кружевном комплекте модного бренда Lounge. На размещенных кадрах видно, что ярко-красное нижнее белье включало в себя бюстгальтер с полупрозрачными чашками, трусы с высокой посадкой и пояс для чулок.

В октябре 2022 года Ратаковски заявила, что использует свою сексуальность ради заработка. «Так работает мир. Мы все — части систем, с которыми не согласны. Если бы я перестала публиковать эти фотографии, что бы это изменило?» — объяснила модель.

Позже Ратаковски раскрыла отношение к собственной внешности. По ее словам, ранее она старалась соответствовать стандартам той среды, в которой находилась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Адыгее. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Открыт эффективный способ ускоренного восстановления мышц

    Использующая сексуальность ради заработка Эмили Ратаковски снялась в нижнем белье

    Родственница пловца Свечникова дала показания после обнаружения тела

    Число пострадавших при атаке беспилотника в Адыгее увеличилось

    Живущий в Европе российский комик ответил на обвинения в побеге из страны

    Тревел-блогерша описала встречу Нового года в США фразой «русские остаются русскими»

    Песков высказался о росте цен на фоне повышения НДС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok