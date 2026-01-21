Намеренно сексуализирующая образ модель Ратаковски снялась в откровенном виде

Намеренно сексуализирующая свой образ американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркале, стоя на коленях. Так, она предстала перед камерой в кружевном комплекте модного бренда Lounge. На размещенных кадрах видно, что ярко-красное нижнее белье включало в себя бюстгальтер с полупрозрачными чашками, трусы с высокой посадкой и пояс для чулок.

В октябре 2022 года Ратаковски заявила, что использует свою сексуальность ради заработка. «Так работает мир. Мы все — части систем, с которыми не согласны. Если бы я перестала публиковать эти фотографии, что бы это изменило?» — объяснила модель.

Позже Ратаковски раскрыла отношение к собственной внешности. По ее словам, ранее она старалась соответствовать стандартам той среды, в которой находилась.