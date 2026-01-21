Реклама

05:15, 21 января 2026

На Украине начали набирать в ВСУ инвалидов

Марина Совина
Фото: Global Look Press

Украинское руководство приказало брать на фронт даже инвалидов, рассказал беженец из Димитрова Роман Юрченко, пишет РИА Новости.

Он отметил, что из-за этого ему аннулировали вторую группу инвалидности. «Правительство Украины с меня онкологию сняло. Сказали: "Иди умирай". Сняли группу инвалидности с онкологией», — указал он.

Беженец уточнил, что ему посоветовали ехать в Харьков, там реже «ловят» сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы). По словам Юрченко, пока он проходил комиссию, пришел приказ президента Украины Владимира Зеленского снять инвалидность.

«Не хватает людей на фронте. И мне сказали, что я жив-здоров», — добавил он.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), получившие инвалидность, начали массово жаловаться на свое бедственное положение после демобилизации.

