Китай резко увеличил поставки в Россию одного вида ягод

Таможня КНР: Поставки винограда в Россию в 2025 году выросли втрое

В 2025 году Китай резко увеличил поставки в Россию винограда. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.

По итогам года импорт этого вида китайских ягод увеличился втрое, до рекордных за все время торговли между странами 47,7 тысячи тонн. В денежном выражении поставки выросли в 3,2 раза, до максимальных 81 миллиона долларов.

Рекорд был установлен в ноябре, после чего в последний месяц 2025-го поставки сократились на треть (минус 29 процентов), с 9,3 до 6,6 тысячи тонн. При этом в годовом выражении импорт оказался выше в 1,75 раза.

За год Россия укрепила свои позиции среди основных покупателей китайского винограда, и поднялась с десятого на шестое место. В пятерку лидеров входят Вьетнам (180,5 тысячи тонн), Таиланд (122,1 тысячи), Индонезия (110,3 тысячи), Киргизия (96,2 тысячи) и Филиппины (83,7 тысячи тонн). Суммарно отгрузки китайского винограда за рубеж выросли на треть, до 801,3 тысячи тонн ягод. В денежном выражении поставки увеличились на 11,5 процента, до 1,03 миллиарда долларов.

Увеличение поставок китайского винограда идет на фоне сокращения сборов этого вида плодов в России. В Совете министров Республики Крым предупредили о снижении урожая на 10 тысяч тонн, или на 9 процентов в годовом выражении. На динамику повлияли в том числе неблагоприятные погодные условия. Сильные заморозки и затяжная засуха ударили по сборам в регионе и привели к падению урожая до 103 тысяч тонн.