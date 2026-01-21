Реклама

Спорт
09:21, 21 января 2026Спорт

Кучеров сделал три ассиста в игре НХЛ и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров

Кучеров сделал три ассиста в игре с «Сан-Хосе» и стал третьим бомбардиром НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 21 января, и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Тампы». Кучеров довел количество набранных очков в сезоне до 73 и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров лиги.

По итогам каждого регулярного чемпионата НХЛ игроку, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол плюс пас», вручается «Арт Росс Трофи». Кучеров становился обладателем приза в двух последних сезонах подряд.

32-летний Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года. Все это время он играет за «Тампу», в составе которой дважды брал Кубок Стэнли.

