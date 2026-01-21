Легенда российского джаза попал в больницу

Легенда российского джаза Игорь Бриль экстренно госпитализирован в Москве

Легенда российского джаза Игорь Бриль попал в больницу в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дома 81-летнему пианисту стало плохо с сердцем. После оказания первой помощи врачи скорой приняли решение госпитализировать его в кардиологическое отделение.

В 2023 году Игорь Бриль уже попадал в больницу с аритмией. При этом появлялись слухи, будто медикам пришлось восстанавливать сердечный ритм народного артиста с помощью дефибриллятора, однако сам музыкант со смехом опроверг эту информацию — тогда он пробыл в лечебном учреждении полтора дня.

Игорь Бриль является автором музыки к таким спектаклям и фильмам, как «Зангезур», «Кот в сапогах», «Серсо» и многим другим. Пианист выступал на одной сцене вместе с Рэем Чарльзом, Дэйвом Брубеком, Диззи Гиллеспи и другими известными джазменами.