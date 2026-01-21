Лидер страны ЕС резко высказался о США

Президент Австрии Беллен обвинил США в нарушении международного права

США, ранее считавшиеся другом Европейского союза (ЕС), откровенно нарушают международное право, захватывая президента Венесуэлы Николаса Мадуро и пытаясь установить контроль над Гренландией. Об этом заявил федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен.

«Вмешательство США в дела Венесуэлы и захват президента, который, по нашему мнению, нелегитимен, являются нарушением международного права. Как и откровенные попытки завладеть Гренландией — территорией, являющейся частью Дании, близкого союзника и надежного члена НАТО и ЕC», — сказал он.

По его словам, мир сейчас сталкивается с «вихрем перемен» и возвращением силовой политики, в рамках которой более сильные государства считают себя вправе давить на слабые страны.

Ранее Трамп заявил, что США поступили глупо, «отдав обратно» Гренландию Дании после окончания Второй мировой войны. «Как же глупо мы поступили, но мы это сделали», — высказался он.