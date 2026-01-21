Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:10, 21 января 2026Мир

Лидер страны ЕС резко высказался о США

Президент Австрии Беллен обвинил США в нарушении международного права
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

США, ранее считавшиеся другом Европейского союза (ЕС), откровенно нарушают международное право, захватывая президента Венесуэлы Николаса Мадуро и пытаясь установить контроль над Гренландией. Об этом заявил федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен.

«Вмешательство США в дела Венесуэлы и захват президента, который, по нашему мнению, нелегитимен, являются нарушением международного права. Как и откровенные попытки завладеть Гренландией — территорией, являющейся частью Дании, близкого союзника и надежного члена НАТО и ЕC», — сказал он.

По его словам, мир сейчас сталкивается с «вихрем перемен» и возвращением силовой политики, в рамках которой более сильные государства считают себя вправе давить на слабые страны.

Ранее Трамп заявил, что США поступили глупо, «отдав обратно» Гренландию Дании после окончания Второй мировой войны. «Как же глупо мы поступили, но мы это сделали», — высказался он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США отреагировали на приглашение Путина в «Совет мира»

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Сноубордистка объяснила желание нарастить ногти на ногах

    На Западе разозлились из-за «катастрофы» на Украине

    Жители родного города Зеленского вышли на митинг

    В Раде предсказали будущее Зеленского после речи Трампа

    Офис Зеленского остался без отопления

    Страна ЕС пообещала вступить в «Совет мира» Трампа

    Спрогнозирован ответ России на атаку на Адыгею

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok