Экономика
17:18, 21 января 2026Экономика

Лыжникам назвали способ спастись при попадании под лед

Спасатель Штыб: При попадании под лед нужно отцепить лыжи
Александра Качан (Редактор)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom

Провалившись под лед во время катания на лыжах, в первую очередь стоит отцепить лыжи. О том, как помочь себе в такой ситуации, рассказал спасатель Максим Штыб в беседе с RT.

По словам эксперта, спастись при попадании под лед очень сложно. «Конечно, первым делом отцепить лыжи, а затем выкатываться на лед. Но это требует навыка, и первый раз в жизни получается далеко не у всех», — объяснил он.

Штыб добавил, что на лед следует выходить только при уверенности в том, что слой достаточно толстый. Спасатель напомнил, что даже сильный мороз не гарантирует, что лед выдержит вес человека. Узнать наверняка можно только по толщине льда, просверлив лунку и сравнив значения со специальной таблицей.

Эксперт также отметил, что толщина льда может меняться. «На ледовой переправе она стандартная, иначе ее закрывают. А вот в ситуации лыжника толщина льда может быть разной», — пояснил он.

