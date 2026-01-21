В Британии заявили о желании Трампа причинить боль Макрону

Guardian: Трамп хотел причинить боль Макрону, опубликовав его сообщение о G7

Американский президент Дональд Трамп хотел причинить боль французскому лидеру Эммануэлю Макрону публикацией личного сообщения об организации в Париже встречи G7, заявила британская газета The Guardian.

«Публикация сообщения Макрона была призвана причинить боль, точно так же, как и сообщение с нападками на (премьер-министра Великобритании — примечание "Ленты.ру") Кира Стармера было направлено на то, чтобы ранить», — указало издание.

Автор отметил, что президент США стремится наказать Макрона за отказ присоединиться к Совету мира по Газе.

Ранее Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит G7 с участием России.