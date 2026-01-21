Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:32, 21 января 2026Мир

В Британии заявили о желании Трампа причинить боль Макрону

Guardian: Трамп хотел причинить боль Макрону, опубликовав его сообщение о G7
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Дональд Трамп хотел причинить боль французскому лидеру Эммануэлю Макрону публикацией личного сообщения об организации в Париже встречи G7, заявила британская газета The Guardian.

«Публикация сообщения Макрона была призвана причинить боль, точно так же, как и сообщение с нападками на (премьер-министра Великобритании — примечание "Ленты.ру") Кира Стармера было направлено на то, чтобы ранить», — указало издание.

Автор отметил, что президент США стремится наказать Макрона за отказ присоединиться к Совету мира по Газе.

Ранее Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит G7 с участием России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали три российских региона. В Белгородской области в результате удара погиб чиновник

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    При атаке ВСУ на Адыгею пострадали восемь человек

    В Дании начали беспокоиться об экономических трудностях из-за США

    В Британии заявили о желании Трампа причинить боль Макрону

    В московской гостинице у мужчины изъяли почти килограмм кокаина

    США захватили очередной танкер в Карибском море

    Пушков заявил о расколе в ЕС по вопросу Гренландии

    Стало известно о пострадавших при взрыве в Новой Адыгее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok