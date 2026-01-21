Власти Гренландии обратились к жителям острова с пугающим призывом

Министр Борг призвал жителей Гренландии сделать запасы провизии на пять дней

Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг призвал население острова сделать запасы провизии как минимум на пять дней. С пугающим призывом он обратился в ходе пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы представляем план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Подготовьтесь к чрезвычайной ситуации: сделайте запасы на пять дней», — сказал он.

Министр также напомнил о разработанной властями острова брошюре «Готовы к кризисам — будьте готовы на пять дней», которая содержит набор простых и практических советов о том, как домохозяйства могут подготовиться к потенциальному кризису.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Гренландию куском льда и попросил НАТО отдать ее Соединенным Штатам. Он отметил, что США будут благодарны в случае приобретения Гренландии, однако в случае отказа «запомнят» это.